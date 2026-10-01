YENİ Parti heyeti Mersin'de

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirdiği, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, Mersin İl Başkanlığında açıklama yaptı. Heyette Ali Mahir Başarır, Talat Dinçer, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Servet Mullaoğlu yer aldı.

ALİ MAHİR BAŞARIR: "DEMOKRASİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in gözaltına alınmasının ardından emniyet ve belediyede temaslarda bulunduklarını söyledi. Başarır, şöyle konuştu:

"Biz Mersin'imizin iradesine sahip çıkıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı gözaltında. Haber alır almaz buraya geldik. İl Başkanımız Sayın Cengiz Gökçel, Adana Milletvekilimiz Sayın Burhanettin Bulut, Sayın Ayhan Barut, Orhan Sümer, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve tabii ki Mersin Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Talat Dinçer... Olayın takipçisi olduk. Emniyete gittik, belediyeye gittik. Dediğim gibi bu bir demokrasi mücadelesi. Hiçbir seçilmişe bu muamelenin yapılmamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Ben ceza avukatı olarak tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu her zaman söyledim. Kimse tutuklanmasın. Önce deliller toplansın. Ondan sonra gerçekten bir suç varsa ceza verilsin. Yarın da buradayız, ertesi gün de buradayız. Demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz."

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.