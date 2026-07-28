Yeni Partili Bülbül: Logo daha belli olmadı
Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Bu amblem logomuz değil. Logo daha belli olmadı. Kurultaya gideceğiz. Kurultayda büyük ihtimalle vatandaş karar verecek." açıklamasında bulundu
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül kapalı grup toplantısı öncesi açıklamada bulundu.
Bülbül, "Bu amblem logomuz değil. Logo daha belli olmadı. Kurultaya gideceğiz. Kurultayda büyük ihtimalle vatandaş karar verecek." ifadelerini kullandı.
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