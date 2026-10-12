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        Yenidoğan davası yarın devam edecek

        İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 12'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Yenidoğan davası yarın devam edecek

        İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan ’yenidoğan çetesi’ne yönelik düzenlenen 2’nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

        Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61’e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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        "FIRAT SARI'YA İŞLETMEYİ DEVRETMEDİM, BÖYLE BİR YETKİM DE YOK. BEN, MAAŞLI BİR ÇALIŞANIM"

        Beyanda bulunan müşteki Mehmet Hanifi Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

        Duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Ali Dirik, "Aylardır tutukluyum. Sanık Fırat Sarı'ya işletmeyi devretmedim, böyle bir yetkim de yok. Ben, maaşlı bir çalışanım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Çağla Durmuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mahkemeden tahliyesini istedi.

        Duruşma, anık savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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