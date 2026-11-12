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        GastroÇubuk Mutfak Atölyesi kursiyerleri yöresel lezzetleri taş fırında öğrendi

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kadınların meslek edinmesini sağlamak ve yöresel mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla açılan GastroÇubuk Mutfak Atölyesi'nin kursiyerleri, ilk uygulamalı eğitimlerini geleneksel taş fırında gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Yöresel lezzetleri taş fırında öğrendiler

        Ankara'nın Çubuk Belediyesi öncülüğünde kadınların meslek edinmesini sağlamak ve yöresel mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirilen GastroÇubuk Mutfak Atölyesi projesi kapsamında kursiyerler, geleneksel patatesli döşeme ekmeği yaparak aile bütçesine katkı sağlayan 56 yaşındaki Saliha Ardal'ın taş fırınında eğitim aldı.

        Eğitimde, döşeme ekmeği ve içli köy pidelerinin hamurunun hazırlanmasından pişirilmesine kadar tüm aşamalar uygulamalı gösterildi.

        GastroÇubuk eğitmeni Sevim Yasemin Küçük, yaptığı açıklamada, yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız bu lezzetleri öğrenmek, gençleri üretime teşvik etmek ve gelecek nesillere aktarmak" dedi.

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        Kursiyer Mukaddes Şanlı ise ilçenin yöresel değerlerine sahip çıkarak, ileride iyi bir şef olmayı hedeflediğini söyledi.

        Kursiyer Büşra Erdoğan da eğitimde hamur yoğurma, beze hazırlama ve farklı iç harçlarının yapımını öğrendiklerini dile getirerek, "Hedefimiz iyi bir usta ve öğretici olmak, öğrendiklerimizi geliştirerek farklı lezzetler ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı.

        GastroÇubuk Mutfak Atölyesi ile kadınların mesleki beceriler kazanması ve ilçenin yöresel mutfak kültürünün korunması hedefleniyor.

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