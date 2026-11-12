Yöresel lezzetleri taş fırında öğrendiler

Dilek Gül ile HT 360 - 10 Kasım 2026

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri ile Türkiye'nin gündemindeki siyasi ve askeri gelişmeler HT360'ta ekranlara geliyor. Programda, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde düzenlenen anma törenleri detaylıca ele alınıyor. Türkiye'nin terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüttüğü siyas... Daha Fazla Göster 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri ile Türkiye'nin gündemindeki siyasi ve askeri gelişmeler HT360'ta ekranlara geliyor. Programda, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde düzenlenen anma törenleri detaylıca ele alınıyor. Türkiye'nin terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüttüğü siyasi süreçler, Meclis'teki parti ziyaretleri ve gündemin öne çıkan başlıkları analiz ediliyor. Bunun yanı sıra, kamuoyunda yankı uyandıran siyasi ve askeri casusluk iddiaları, yasak aşk skandalı ve NVIDIA hisselerine yönelik casus sevgili darbesi gibi çarpıcı dosyalar uzman yorumlarıyla masaya yatırılıyor. Habertürk ekranlarında gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Daha Az Göster