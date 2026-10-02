Yusufeli’nde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Kemal Çevik öldü
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Kemal Çevik hayatını kaybederken, ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan cenazesi morga kaldırıldı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Kemal Çevik hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostancı köyü Sarıgöl mevkisinde meydana geldi. Kemal Çevik’in kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarından uçuruma yuvarlandı.
EKİPLER UÇURUMA İNDİ
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobile ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kemal Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ UÇURUMDAN ÇIKARILDI
Çevik’in cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kemal Çevik’in cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.