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        Haberler Gündem Çevre Belek'te yuvadan çıkamayan yavruları gönüllüler denizle buluşturuldu

        Belek'te yuvadan çıkamayan yavruları gönüllüler denizle buluşturuldu

        Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından olan Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek sahilinde yuvadan çıkamayan caretta caretta yavruları, Ekolojik Araştırmalar Derneği gönüllülerinin yardımıyla çıkarılıp, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi eşliğinde Akdeniz'e ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Yuvadan çıkamayan yavrular denizle buluşturuldu

        Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından olan Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek sahilinde, yuvadan yavru çıkışlarında sona yaklaşıldı. Bugün sabah saatlerinde 10 yavru kaplumbağa Ekolojik Araştırma Derneği görevlilerinin yardımıyla denizle buluştu. Bu anlara bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı turistler de tanıklık etti.

        Ekolojik Araştırmalar Derneği Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy, deniz kaplumbağalarının her sezonda bıraktığı yumurtaların ve yuvaların korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Ulusoy, "Bu sabah rutin kontrollerimizde artık yavru çıkışlarını tamamlamış yuvalarda sıkışanlar var mı diye kontrol ettik. Onun dışında yumurtaları bilimsel olarak görüntülemek, gelişimini, yumurtaların hangi evrelerde bozulduğunu, kaç yavrunun çıktığını ve bunların kaçının sağlıklı şekilde denize ulaştığını tespit ederek bilgilerimizi tamamlamış oluyoruz" dedi.

        Yuvalara gelişigüzel müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Ulusoy, "Bu sabah kumsalda yaptığımız çalışmaya yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Bilinçli şekilde bunlara ilgi göstermek, sahiplenmek çok güzel. Ama bilinçsiz şekilde 'Yardımcı olacağım' diye yuvayı vaktinden önce açıp yavrulara zarar veriyorlar. Bunu kesinlikle yapmamaları gerekiyor. Belek bölgesindeyiz ve kumsal olarak çok iyi bir bölge. Gerek turistin gerek yerli halkın zarar vermemesi gerekiyor. Bu konuda hala eksikliğimiz var. Bunu tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        Yuvalama yapıldıktan sonra ortalama 45 ila 60 gün içinde yumurtaların gelişimini tamamladığını, yavruların çıkmaya başladığını anlatan Cansu Ulusoy, "Ancak bütün yavrular aynı anda aynı gelişimi tamamlamayabiliyor. Yuvadan bir hafta boyunca çıkışlar almaya devam ediyoruz. Çıkış gerçekleştikten sonra 2 gün gibi yuvada kalıp denize ulaşmaya devam ediyorlar. Bu yaklaşık bir hafta devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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