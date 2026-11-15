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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta binanın çöktüğü bölgede tahliye edilen bina yıkıldı

        Zonguldak'ta binanın çöktüğü bölgede tahliye edilen bina yıkıldı

        Zonguldak'ta 21 Ekim'de çöken binanın olduğu bölgedeki 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Binanın çökme anları cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta 21 Ekim’de, kuvvetli yağışlar sonrası toprağın yumuşamasıyla 1 binanın çökmesi sonucu Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı.

        DHA'nın haberine göre çökmenin yaşandığı bölgede tehlike devam ettiği için bugüne kadar 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Zeminde yaşanan hareketlilik nedeniyle çevredeki binalar da tahliye edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı. 7 Kasım'da çatlaklar oluşan ve öne doğru kaymaya başlayan istinat duvarının bir bölümü 11 Kasım'da kendiliğinden yıkıldı. Duvarın ayakta kalan kısmı da önceki gece kendiliğinden çöktü.

        BİR BİNA DAHA ÇÖKTÜ

        Bölgede bulunan ve alt kısmındaki istinat duvarı tamamen yıkılan 2 katlı bina da bugün saat 11.00 sıralarında, gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Binadakilerin daha önce tahliye edildikleri öğrenildi. Binanın çökme anları ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

        "KADIRGA YOLU YARIN TRAFİĞE AÇILIYOR"

        Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, evin doğal yollarla tehlikesiz şekilde yıkıldığını belirterek şunları söyledi: "Hepimize geçmiş olsun. Diğer binaya zarar vermeden olduğu yere yıkıldı. AFAD Müdürlüğü ile takip ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız zaten hepsi buradaydı. Kazasız belasız çok şükür atlattık, gerekli önlemleri aldık, ekiplerimiz gerekli çalışmalara başlayacaklar. Yarın çalışmaları tamamladıktan sonra yolu trafiğe açacağız. Şu anda herhangi bir müdahale yapmıyoruz, boş olarak duruyor. Önemli olan kazasız belasız ve vatandaşımızın burnu bile kanamadan olduğu yere yıkılması, hayırlısı oldu."

        Zonguldak Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Ekipler, istinat duvarının yıkılmasının ardından çevredeki binaların güvenliğine ve zemindeki hareketliliğe ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Yeni göçük ve kayma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

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