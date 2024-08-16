Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

15 Ağustos’ta başlayan Gündoğdu Gıda talep toplama süreci, 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. 35 TL hisse fiyatıyla halka arz olan firma, toplamda 10 milyon lot dağıtacak. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başlayacak. Peki Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, GUNDG borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.