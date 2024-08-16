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        Haberler Bilgi Ekonomi Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

        Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

        SPK, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay vermişti. Şirketin talep toplama işlemi bugün sona erecek. Akabinde ise Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları için geri sayım başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından Gündoğdu Gıda ''GUNDG'' kodu ile borsada işlem görecek. Peki Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 08:47 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:47
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        15 Ağustos’ta başlayan Gündoğdu Gıda talep toplama süreci, 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. 35 TL hisse fiyatıyla halka arz olan firma, toplamda 10 milyon lot dağıtacak. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başlayacak. Peki Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, GUNDG borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

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        GÜNDOĞDU GIDA TALEP TOPLAMA BUGÜN SONA ERİYOR!

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri de belli oldu.

        Yayınlanan takvime göre, Gündoğdu Gıda halka arz sürecinde 15-16 Ağustos 2024 tarihleri ve 10.30-13.00 saatleri arasında iki gün boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

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        GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

        Buna göre, sonuçların 16 Ağustos Cuma günü ya da 19 Ağustos Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        GÜNDOĞDU GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Gündoğdu Gıda ‘GUNDG’ Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

        Ancak şirketin borsada işlem göreceği tarihler henüz belli olmadı. Gündoğdu Gıda borsa işlem tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        GÜNDOĞDU GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Gündoğdu Gıda'nın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek hisselerin tamamı yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 350 milyon lira olması bekleniyor.

        Şirketin halka arz büyüklüğünün 350 milyon TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,64 olacak.

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        GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Gündoğdu Gıda halka arzda 9 milyon lotu sermaye artırımı, 1 milyon lotu ortak satış olmak üzere 10 milyon lot olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 25,64'ü halka açılmış olacak.

        - 300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).

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        GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        ALB Yatırım liderliğinde halka arz edilecek olan Gündoğdu Gıda halka arz Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarında talep toplayacak.

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        GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Gündoğdu Gıda halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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