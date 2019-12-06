Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir?

Güneş çarpması; vücudun güneş altında ısısının yükselmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Vücut sıcaklığı 40°C i geçer. Bu durum ile kişinin birçok organı ve merkezi sistemi alt üst olur. Acilen tedavi edilmesi gereken önemli bir durumdur.
Güneş çarpması olması halinde vücutta çok fazla değişim yaşanmaktadır. Özellikle beyin bu durumu algılamada zorluk yaşayacağı için vücudun tüm dengesi bozulmaktadır.
Güneş çarpması belirtileri
- 40°C vücut ısısı
- Konuşma ve davranış bozukluğu
- Halüsinasyon görme
- Bilinç kaybı
- Terleme sorunu
- Hızlı nefes alıp verme
- Nabzın yükselmesi
- Baş ağrısı
- Kuru ve sıcak bir cilt
- Kramplar
Güneş çarpmasına ne iyi gelir?
- Soğuk su ile duş yapmak
- Buzlu kompres uygulamak
- Oda sıcaklığının soğutulması
- Su, ayran ve soğuk içecekler içmek
- Vücut ısısını düşürmek
Bu durumda sadece bilincin yerinde olması halinde bu uygulamalar yapılabilir. Ancak bilinç kaybının olması halinde acilen hastaneye kaldırılmalıdır. Vücut ısısını düşürmek için hastaneye gidinceye kadar güneş çarpması yaşayan kişiye bu tarz uygulamalar yaparak havale geçirmesi önlenebilir.
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