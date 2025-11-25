Güneş enerjisine 400 milyon dolarlık yeni yatırım

Güneş enerjisi santrallerine yönelik olarak YEKA GES-2025 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapıldı. Yarışmalara, 38 şirketten toplamda 77 başvuru geldi.

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa’da bulunan toplam 650 MW kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan yarışmalar büyük bir rekabete sahne oldu.

20 YILI KAPSIYOR

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,25 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

120 BİN MW HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 2035 yılında güneş ve rüzgarda 120 bin MW kurulu güç hedefi olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

500 BİN HANEYE ELEKTRİK

Bugün 650 MW’lık kapasite için 8 yarışma gerçekleştirildiğini ve 77 teklif geldiğini ifade eden Bayraktar, rekabetçi yarışmalar gerçekleştiğine vurgu yaptı. Bakan Bayraktar, “Bu 650 MW, yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak.” dedi.

Yapılacak projeler kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk karbon emisyonu azaltımının söz konusu olacağına dikkat çeken Bayraktar, “İthal edeceğimiz doğal gazın önüne geçmiş olacağız. Bunu rakamsal olarak ortaya koyduğumuzda, YEKA ömrü boyunca, 5+20 yıl boyunca neredeyse 2 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını bu şekilde önlemiş olacağız.” bilgisini paylaştı. 101 MİLYON EURO'LUK KATKI BEDELİ Yeni YEKA modelinde dolar ödemesinden euro-cent ödemesine geçtiklerini ve güneş için 3,25 euro-cent kilowatsaat bir taban bedeli belirlediklerini belirten Bayraktar, "Bugün yapılan yarışmaların neticesinde de yaklaşık ortalama, katma değer vergisi dahil olmak üzere 156 bin 500 Euro-megavatsaatlik bir katkı bedelini alacağız. Bu toplamda yaklaşık 101 milyon Euroluk bir katkı bedeli ödemesi anlamına geliyor" açıklamasını yaptı. MANİSA'YA İLK YÜZER GES YEKA GES-2025 Yarışmaları kapsamında İlk kez bir yüzer GES’in hayata geçeceğine işaret eden Bayraktar, "Barajlarımızın üzerine güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu Manisa'da gerçekleşecek. Demirköprü Barajı'nın üzerine 35 megavatlık yüzer GES de YEKA kapsamında bugün yatırımcılarımızla buluşmuş oldu" dedi.