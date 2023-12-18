Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU!

5 Şurada Paylaş!









ANALOG ÇAĞA GERİ DÖNME ÇAĞRISI

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.

Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.

Bu çağrıyla ilgili ayrıntılar, gelecek yıl açılacak olan resmi bir hükümet 'direnç web sitesinde' belirtilecek. Çağrı, doğal afetlere, salgın hastalıklara ve siber saldırılar veya terörizm gibi kötü niyetli eylemlere nasıl hazırlanılacağına dair tavsiyeler sunacak.