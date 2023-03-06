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Güneş'ten yardım şarkısı

Yeni şarkısı '10.000 Parça' ile depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmeyi hedefleyen Güneş, parçasını 10 Mart'ta müzikseverlerle buluşturacak

Güneş'ten yardım şarkısı - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

İkinci albümünün ve Avrupa turnesinin çalışmalarını sürdüren Güneş, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından yeni bir şarkı kaleme aldı. Pop ve R&B tınılarına taşıyan, sözü ve müziği Güneş’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Hamburglu prodüktör ikili The Ironix tarafından üstlenildi. Güneş, telif gelirleri depremzedelere aktarılacak şarkının kapak tasarımını da üstlendi.

ÜNLÜ İSİMLER YARDIM İÇİN SAHNEDE

Güneş, 11 Mart’ta Volkswagen Arena’da düzenlenecek olan 'S.O.S. : Sesim Olsun Sesin' konserinde de sanatçı dostlarını sahnede ağırlayacak. Ati242, Bege, Eno, Elif, Kök$VL, Lvbel C5, Mavi, Reckol, Sansar Salvo, Sefo, Şam, Şanışer & Sokrat ST, Şehinşah ve Tuhan’nin de sahne alacağı konser 11 Mart akşamı gerçekleşecek. Gecenin moderatörlüğünü ise Heja üstlenecek.

Güneş’in yeni şarkısı '10.000 Parça', 10 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Fotoğraf: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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