Güneş'ten yardım şarkısı

İkinci albümünün ve Avrupa turnesinin çalışmalarını sürdüren Güneş, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından yeni bir şarkı kaleme aldı. Pop ve R&B tınılarına taşıyan, sözü ve müziği Güneş’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Hamburglu prodüktör ikili The Ironix tarafından üstlenildi. Güneş, telif gelirleri depremzedelere aktarılacak şarkının kapak tasarımını da üstlendi.