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Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılının ilk Güneş Tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. Hibrit Güneş tutulması olarak da adlandırılan 20 Nisan Güneş Tutulması Türkiye'den de görülmüştü. Gözler 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek yılın son tutulmasına çevrildi. ABD'de Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim Cumartesi günü Oregon'da (TSİ) saat 19:00'da başlıyor ve Teksas'ta (TSİ) saat 20:00'da sona eriyor. Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması NASA Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. İşte 14 Ekim 2023 Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması NASA Youtube (Solar Eclipse live) canlı izleme ekranı...