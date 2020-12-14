2020 yılının son günlerinde son Güneş Tutulması meydana geliyor. Astrologlar bu önemli gökyüzü olayının hayatımızı önemli bir şekilde etkileyeceğini belirtiyor. Güneş Tutulması , Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması, 13.34 - 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek. Yılın son güneş tutulması Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Antarktika, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Türkiye'de ise güneş tutulması izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır. Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, Güneş Tutulması'nın burçlara etkilerini kaleme aldı:

"Artık koronadan kurtulmak ve yenilenmek istiyoruz. Ya da uzun zamandır işsiziz ve artık bir yenilenme arayışı istiyoruz. İş, aşk, mevki, sağlık gibi konularda küllerimizden yeniden doğmak için bu tutulma bizi destekleyecek. En çok Ateş ve Hava burçları etkilenecekler. Yay, İkizler, Koç, Aslan, Terazi ve Kova Burçları 1. Dereceden bu tutulmadan etkilenecekler. Boğa, Başak ve Oğlak Burçları ise yaşamlarında görmedikleri yeni deneyimleri, yeni yetenek alanlarını keşfedecekler. Ummadıkları farklı işlerde farklı aşklar yaşarken kendilerini bulabilirler.

Yengeç, Akrep ve Balık burçları ise bu tutulmada iradelerini geliştirecekler. Sabah okulunu okuyan akşamları ise okumak için çalışan öğrenci gibi hissedecekler kendilerini. Biraz fazla çalışmak ve kendi hayalleri, hedefleri için yaşamlarını programlamaları gerekecek. Tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güney Amerika bölgesinde görülecek. Arjantin, Brezilya’nın güneyi, Şili en çok etki alacak yerler. Paraguay, Peru, Bolivya ise gölgeli şekilde tutulmayı gözlemleyebilecekler.

Dünyanın bu bölgesinde görülen tutulma sular, depremler ve okyanus akıntıları ile değişen hava koşullarını, mevsim zorluklarını ön plana taşıyabilir. Hem okyanus akıntıları önemli hem de dünyamızın karasal oksijen deposu amazonlar tıpkı akciğerimiz gibi bizim için çalışır. Buralarda yaşanacak olumsuzluklar tüm dünya ülkelerini coğrafi olarak tehdit altında bırakabilir. Ekonomi, siyasi yaptırımlar nedeniyle yine canımız acıyabilir. Artık doğa karşısında çaresiz olduğumuzu, doğayla iç içe yaşam alanları yaratmamızı hatırlamamız gerekiyor."