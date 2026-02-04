Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzü takviminde nadir rastlanan olaylardan biri olan Güneş tutulması için 2026 Şubat ayı işaret ediliyor. Yılın ilk tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle parçalı olarak gerçekleşecek. Kova burcunda meydana gelecek bu gök olayı, özellikle doğa tutkunları ve astroloji meraklılarının radarına girdi. Tutulmanın günü, saati ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği soruları şimdiden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
2026 yılında yaşanacak Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları için yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olacak. Şubat ayında gerçekleşecek tutulma sırasında Güneş, Ay’ın gölgesiyle kısmen örtülecek. Parçalı olarak gözlemlenecek tutulmanın hangi saatlerde etkili olacağı ve Türkiye’den görünür olup olmayacağı merak edilirken, Kova burcunda meydana gelecek bu doğa olayı için geri sayım başladı. Detaylar haberimizde...
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Halkalı güneş tutulması 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma “ateş halkası” şeklinde olacak. Bu tutulma dünyanın bazı bölgelerinde kısmen görülebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika’nın güneyi ve Güney Amerika’nın güneyi civarında izlenebilecek.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Tam güneş tutulması 12 Ağustos 2026 tarihinde görülecek. Bu tutulmada Ay, Güneş’i tamamen kapatacak. Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey İspanya ve çevresindeki bölgelerde izlenebilecek. Çevre ülkelerde ise kısmi tutulma olarak görülebilir.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?
2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye’den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek. 17 Şubat’ta gerçekleşecek halkalı güneş tutulması sadece çok küçük bir kırpılma halinde gözükecek. 12 Ağustos’ta olacak tam güneş tutulması ise Türkiye'den çıplak gözle görülemeyecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?
Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışık yuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışık yuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışık yuvarından çok daha soluk olan taç küre çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.
Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.
Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.