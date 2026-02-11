Güneş tutulması ne zaman? 2026 Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi?
2026 yılında gerçekleşecek ilk güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay gezegeninin Dünya ve Güneş arasına girerek oluşturduğu gök olayı, bu yıl halkalı şekilde görülecek. Ay'ın Dünya'ya daha uzak bir konumda olmasıyla gerçekleşen Halkalı güneş tutulması, ateş halkası olarak da biliniyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, hangi gün olacak, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...
Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş’i kısmen ya da tamamen örtmesiyle meydana gelen Güneş tutulması tarihi gündemdeki yerini koruyor. Gökbilimcilerin yakından takip ettiği gök olayının tam tutulma, parçalı tutulma, halkalı tutulma ve hibrit tutulma olarak dört farklı çeşidi bulunuyor. 2026 yılında gerçekleşmesi beklenen tutulma, halkalı olarak gözükecek. Peki, halkalı güneş tutulması tarihi belli oldu mu, Türkiye’den görünecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ
2026’da gerçekleşecek ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Söz konusu tutulma Halkalı (ateş halkası) şeklinde görülecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Halkalı Güneş tutulması, Türkiye’den doğrudan çıplak gözle gözükmeyecek.
Tutulma yalnızca Antarktika üzerinde sınırlı yerlerde halkalı olarak görülebilecek. Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden ise (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) kısmi şekilde izlenebilecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesine rağmen Güneş’i bütünüyle örtemediği bir tutulma çeşididir. Bunun sebebi, tutulma sırasında Ay’ın Dünya’ya daha uzak bir konumda bulunmasıdır. Uzaklaştıkça gökyüzünde daha küçük görünür ve Güneş diskini tamamen kapatmaya yetmez.
Bu durumda Ay, Güneş’in merkez kısmını örter; ancak Güneş’in dış kenarları açıkta kalır. Kenarlardan sızan ışık, gökyüzünde parlak ve ince bir çember şeklinde görülür. Bu etkileyici görüntüye halk arasında “ateş halkası” adı verilir.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELER?
Tam Güneş Tutulması: Tam güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla gerçekleşir.
Halkalı Güneş Tutulması: Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçtiği, ancak Dünya'ya en uzak noktasında veya ona yakın bir konumda olduğu zaman gerçekleşir.
Parçalı (Kısmi) Güneş Tutulması: Kısmi güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçmesi ancak Güneş, Ay ve Dünya'nın tam olarak aynı hizada olmaması durumunda meydana gelir.
Hibrit Güneş Tutulması: Dünya yüzeyinin kavisli olması nedeniyle, Ay'ın gölgesinin dünya üzerinde hareket etmesiyle bazen bir tutulma halkalı ve tam tutulma arasında geçiş yapabilir. Buna hibrit güneş tutulması denir.