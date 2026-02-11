HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesine rağmen Güneş’i bütünüyle örtemediği bir tutulma çeşididir. Bunun sebebi, tutulma sırasında Ay’ın Dünya’ya daha uzak bir konumda bulunmasıdır. Uzaklaştıkça gökyüzünde daha küçük görünür ve Güneş diskini tamamen kapatmaya yetmez.

Bu durumda Ay, Güneş’in merkez kısmını örter; ancak Güneş’in dış kenarları açıkta kalır. Kenarlardan sızan ışık, gökyüzünde parlak ve ince bir çember şeklinde görülür. Bu etkileyici görüntüye halk arasında “ateş halkası” adı verilir.