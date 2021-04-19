Güney Afrika'da yangın: Binlerce öğrenci tahliye edildi! 0:00 / 0:00

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Güney Afrika'da dün Masa Dağı'nda çıkan yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne ulaşmasının ardından 4 bin öğrenci tahliye edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Masa Dağı yamaçlarında çıkan ve Cape Town Üniversitesi binalarına zarar veren yangın, şehir itfaiyesinin yoğun müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamadı.

İlk olarak Rodes Anıtı'ndaki bir kafeye zarar veren yangın daha sonra üniversitenin çok sayıda sembol binasını kullanılamaz hala getirdi.

Üniversitenin tüm faaliyetleri askıya alınarak 4 bin öğrenci tahliye edildi.

Yangına müdahale sırasında bazı itfaiyecilerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.