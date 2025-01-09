Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore'de devlet başkanlığını devralan Choi'den, devlet işlerinin normalleştirilmesi sözü | Dış Haberler

        Güney Kore'de devlet başkanlığını devralan Choi'den, devlet işlerinin normalleştirilmesi sözü

        Güney Kore devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo'nun da görevden azlinin ardından vekaleti devralan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, devlet işlerinin normalleştirilmesine odaklanacağına dair söz verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore devlet işlerinin 'normalleştirecek'
        ABONE OL

        Yonhap'ın haberine göre, Choi "ekonomiyle ilişkili" bakanlarla yaptığı bir toplantıda, ABD'de yeni yönetiminin göreve başlayacak olmasının, Güney Kore'deki iç siyasi durumla birleşerek, ülkenin ekonomisini çevreleyen belirsizliği arttırdığını ifade etti.

        Hükümetin politikalarında devlet işlerinin ve ekonominin normalleştirilmesine odaklanacağı teminatını veren Choi, "sürekli değişen iç ve dış durumlar" sebebiyle hükümetin devlet işlerinin yürütülmesine ilişkin haftalık toplantılar yapacağını belirtti.

        Choi, ülkenin tüm bakanlıkları ve kabinenin iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek için bir takım olarak çalışacağını vurgulayarak, iç tüketimi destekleme çabaları doğrultusunda yılın ilk yarısında, bir önceki yıla göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla yaklaşık 245 milyar dolarlık bütçenin yürürlüğe gireceğini söyledi.

        Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

        Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı