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        Haberler Dünya Güney Kore'den tartışmalı adalarda hak iddiasını yineleyen Japonya'ya tepki | Dış Haberler

        Güney Kore'den tartışmalı adalarda hak iddiasını yineleyen Japonya'ya tepki

        Güney Kore, Japonya'nın Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerinde hak iddiasını yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:26
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        Güney Kore ve Japonya arasında 'ada' gerginliği
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, Japonya hükümetinin tartışmalı adalarda yeniden hak iddia etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

        "Japonya'nın tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk kapsamında Güney Kore'nin toprağı olan Dokdo Adaları'na haksız toprak iddiasını yinelemesini şiddetle protesto ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu iddianın "derhal" geri çekilmesi talep edildi.

        Açıklamada, Japonya'nın "Dokdo/Takeşima Adaları" ile ilgili her türlü "provokasyonuna" sert şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

        Tartışmalı adalar

        Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

        Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

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