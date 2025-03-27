Güney Kore: Kuzey, Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya 2025'te en az 3 bin asker gönderdi

Yonhap'ın haberine göre, basındaki Kuzey'in 2025'te 1000 ile 3 bin arasında askeri Kursk'a sevk ettiği iddialarının ardından JCS'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya savaşın başlangıcından itibaren 11 bin asker gönderdiği ve bu askerlerin 4 bininin öldüğü belirtildi.

"Ocak ve şubatta 3 bin ya da daha fazla (Kuzey Koreli) askerin ilave olarak (Ukrayna'ya) gönderildiği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Kuzey'in askeri birlik takviyesinin yanı sıra Rusya'ya "önemli miktarda kısa menzilli balistik füze, yaklaşık 220 adet 170 milimetrelik obüs ve çok sayıda 240 milimetrelik roketatar" sevk ettiği kaydedildi.

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Kuzey'in askeri faaliyetleri yakından izleniyor

Açıklamada, Kuzey'in kıtalararası balistik füze, hipersonik füze ve denizaltından fırlatılan balistik füze fırlatmaları da dahil askeri "provokasyonlarının" yakından izlendiği vurgulandı.

Pyongyang'ın askeri casus uydusu fırlatmak için teknolojik iyileştirmeler yaptığı ancak böyle bir fırlatma yapıldığı yönünde henüz bir işaret olmadığı aktarılan açıklamada, Kuzey'in sınırın kendi tarafındaki dikenli telleri güçlendirmek için askeri birliklerini harekete geçirdiği ve son dönemlerde sınırda bulunan mayınların patlaması sonucu "çok sayıda" kayıp verdiği kaydedildi.