AA

Güney Kore'nin, başkent Seul'de düzenlenecek ve 2 gün sürecek 18 ada ülkesinin katılacağı "Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi" ile Hint-Pasifik'teki nüfuzunu artırmak istediği belirtildi.

Korea Times'ın haberinde, Seul yönetiminin düzenlediği "Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi" ile Güney Kore'nin, küresel olarak merkez devlet olma politikası doğrultusunda stratejik ortaklar oluşturmaya ve nüfuzunu artırmaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde, son yıllarda Güney Kore ve ada ülkelerinin iklim değişikliği, bölgesel kalkınma ve afet müdahalesi dahil olmak üzere pek çok alanda ortaklık geliştirmenin yollarını aradığı vurgulandı.

"ZİRVE, ÖNEMLİ BİR İVME GÖREVİ GÖRECEK"

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden zirveyle ilgili yapılan açıklamada da zirvenin, "Ortak Refah Yolunda İlerlemek: Mavi Pasifik ile İşbirliğini Güçlendirmek" temasıyla düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi"ne, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Pasifik Adaları Forumu’na üye 18 ülkeden liderlerin ve üst düzey yetkililerin katılacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Young-sam, "Yaklaşan zirve, 2022’de açıklanan Hint-Pasifik stratejimizin tam ölçeğiyle uygulandığına işaret ediyor. Zirve, Güney Kore'nin diplomatik ufkunu Pasifik bölgesine genişletme noktasında önemli bir ivme görevi görecek." dedi.

Güney Kore’nin Aralık 2022’de açıkladığı Hint-Pasifik Stratejisi’nin kapsayıcılığı, özgürlüğü ve karşılıklı işbirliğini teşvik ederek bölgede kurallara dayalı bir uluslararası düzen kurmayı amaçladığını belirten Choi, "Bizim Hint-Pasifik stratejimizde belirtildiği gibi, hem Pasifik Adası ülkelerinin 2050 Mavi Pasifik Kıtası Stratejisi girişimlerini destekleyeceğiz hem de kendi Hint-Pasifik stratejimizle uyum yoluyla ortaklıklarımızı güçlendireceğiz." diye konuştu.

Choi, Pasifik ülkelerinin iklim değişikliği, afet müdahalesi ve bölgesel kalkınma gibi karşı karşıya olduğu en acil sorunların çözümüne katkıda bulunmanın yollarını ortak refahı sürdürmek amacıyla tartışacaklarını söyledi.

GÜNEY KORE VE AVUSTRALYA'DAN STRATEJİK ORTAKLIK

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Hon Richard Marles’ın, 29 Mayıs'ta Kore-Pasifik Adaları Zirvesi'nin açılış törenine Başbakan adına katılmak üzere Güney Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, zirvenin, bölgede güveni, barışı ve refahı sağlamak için Güney Kore ile Pasifik ülkeleri arasında daha güçlü işbirliğine yönelik ortak taahhüdün bir nişanesi olduğu vurgulandı.

Başbakan Yardımcısı Marles’ın ziyaretinde Başkan Yoon Suk Yeol ve mevkidaşı Güney Kore Milli Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile de görüşeceği aktarılan açıklamada, Güney Kore ve Avustralya’nın, ortak değerler ve stratejik çıkarlar tarafından desteklenen kapsamlı bir stratejik ortaklığı paylaşmakta olduğuna işaret edildi.

Marles de yaptığı açıklamada, zirveye katılmayı heyecanla beklediğini kaydederek, Güney Kore’nin Aralık 2022’de duyurduğu Hint-Pasifik Stratejisi’nin, Seul’un güvenli bir Pasifik’e olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

LİDERLER BUSAN'I ZİYARET EDECEK

2 gün sürecek etkinlikte, ilk gün zirvenin ardından Başkan Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee'nin ev sahipliğinde 18 ülke liderlerine ve eşlerine akşam yemeği verilecek. Ardından Yoon’un eşi Kim, liderlerin eşleri için ayrı bir programa ev sahipliği yapacak.

Ertesi gün de katılımcılar, zirve kapsamındaki etkinliklere katılmak için güneydoğu liman kenti Busan'ı ziyaret edecek.

Fotoğraf: AP