Güney Kore yılın en yıkıcı sel ve fırtınasını yaşıyor: Can kaybı artıyor!
Güney Kore'de yılın en yıkıcı sel ve fırtınalarında geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a ulaştı. 34 kişinin yaralandığı ifade edilirken, binlerce kişi evini boşaltmak zorunda kaldı
Güney Kore, bu yılın en yıkıcı felaketi olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele ediyor.
9 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve heyelanlarda en 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 34 kişinin yaralandı, 10 binden fazla kişinin evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Yetkililer, ülke genelinde yaklaşık 200 ev ve yaklaşık 150 yolun hasar gördüğünü, 28 bin 607 evin elektriksiz kaldığını açıkladı.
Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.
Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
Meteoroloji İdaresi de şiddetli yağmurların süreceği uyarısını yineledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, acil bir hükümet toplantısı düzenledi.