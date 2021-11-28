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Haberler Müzik Güney Koreli müzik grubu A.C.E., İstanbul’da konser verdi - Magazin haberleri
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Güney Koreli müzik grubu A.C.E., İstanbul’da konser verdi

Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul'da konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan grup, iki yıl sonra ilk yurt dışı seyahatlerini Türkiye'ye yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti

Güney Koreli müzik grubu A.C.E., İstanbul’da konser verdi - Magazin haberleri
A.C.E., İstanbul’da konser verdi
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HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E'in İstanbul konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. KoreKültür Merkezinin 10. yıl kutlamaları kapsamında, ilk kez Türkiye'ye gelen grup, 3 saate yakın sahnede kaldığı konserde; dans şovları, sahne performansları ve Erik Dalı sürpriziyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan grup, iki yıl sonra ilk yurtdışı seyahatlerini Türkiye'ye yaptıkları için mutlu olduklarını ve Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtti.

Misafirleri Türkçe selamlayan A.C.E, konsere Erik Dalı şarkısıyla yaptıkları danslar ve 'Squid Game' dizisinin kostümlerini giyerek seyircilerle birlikte oynadıkları oyunlar damga vurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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