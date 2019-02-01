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Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor

Giriş: 01.02.2019 - 11:04 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Güney Koreli Yeon Woo Jhi, vücut geliştirme sporuna başladıktan sonra büyük bir değişim geçirdi. Antremanlarını Instagram ve Facebook üzerinden takipçileriyle paylaşan sporcu, "Kaslı Barbie" olarak da tanınıyor

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    Güney Koreli Yeon Woo Jhi'in vücut geliştirme sporuna merak saldıktan sonra tanınamaz hale geldi. 

     

  • 2Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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    Cross-fit ve ağırlık çalışarak kaslı bir vücut elde eden sporcu, Instagram'da kısa bir sürede 137 bin takipçiye ulaştı ve kendisine büyük bir hayran kitlesi yarattı. 

  • 3Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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    34 yaşındaki kadın için spor yapmak tam bir tutku...  Bir çok şampiyonluğu olan sporcu antreman hallerini Instagram ve Facebook üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. 

     

  • 4Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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    Takipçilerinin Yeon Woo Jhi'yi bu kadar çok sevmelerinin bir diğer nedeni de kaslı vücudunun yanında yüz güzelliğine sahip olması... Genç kadın bu nedenle "Kaslı Barbie" olarak da tanınıyor. 

  • 5Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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    İşte erkekleri bile kıskandıracak kaslara sahip olan genç kadının paylaşımları...

  • 6Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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  • 17Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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  • 21Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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  • 23Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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  • 24Güney Koreli Yeon Woo Jhi kaslı vücuduyla erkekleri bile kıskandırıyor
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