Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güney Marmara'da bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 23:54 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazı feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında, 15 Şubat'ta Erdek'ten saat 19.30 ve Marmara'dan saat 21.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

        Aynı hatta Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten saat 06.20, Marmara'dan saat 07.00, Balıklı'dan saat 08.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin tarifesine uygun şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

        Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada da 15 Şubat'ta saat 16.00'daki Tekirdağ-Saraylar-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ile Erdek-Avşa-Marmara-Erdek, saat 19.00'daki Saraylar-Erdek seferleri ve Marmara ile Avşa limanlarından gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de 3'üncü kattan düşen Melinda, kurtarılamadı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Melinda Aydemir (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda'dan geriye yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!