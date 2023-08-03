Güney Sudan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Güney Sudan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Güney Sudan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Güney Sudan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Güney Sudan nerede, hangi kıtada yer alır? Güney Sudan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? 2011 yılına kadar Sudan'ın bir parçası olan ancak bu tarihte Sudan'dan ayrılarak bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Güney Sudan, tropikal bir iklime sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır. Nil havzasında yer alan ve hiçbir denizle bir bağlantısı olmayan Güney Sudan, koruma altına alınmış olan doğal alanları ile de dikkat çekmektedir. Dünyanın en önemli vahşi yaşam ve göç alanlarından bir tanesi olan Güney Sudan hangi kıtada yer almaktadır? Güney Sudan başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Çok sayıda etnik gruba ev sahipliği yapan ve birden fazla dilin konuşulmakta olduğu Güney Sudan, yer altı kaynakları açısından oldukça zengin olmasına rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Peki, Güney Sudan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Güney Sudan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Güney Sudan Nerede?

Güney Sudan hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Denize kıyısı olmayan bir Doğu Afrika ülkesi olan Güney Sudan; kuzeyde Sudan, doğuda Etiyopya, batıda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, güneydoğuda Kenya, güneyde ise Uganda ile çevrili durumdadır.

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2011 yılına kadar Sudan’ın bir parçası olan Güney Sudan’ın geçmişi, Sudan ile büyük bir paralellik göstermektedir. Günümüzden 5 bin yıl öncesinden itibaren tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bilinen Güney Sudan, 16. Yüzyılda fiilen Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiş ve 19. yüzyılda Fransa ve İngiltere tarafından işgal edilmiştir. 1956 yılında Sudan’ın bağımsızlığını kazanması ile Sudan’ın bir parçası olarak hayatına devam eden Güney Sudan, 2011 yılında Sudan’dan ayrılarak bağımsız bir devlet olmuştur.

Güney Sudan Başkenti

2011 yılında bağımsızlığını kazanan bir Doğu Afrika ülkesi olan Güney Sudan’ın başkenti Juba’dır. Özellikle 19. Yüzyılda Afrika coğrafyasının önemli bir ticaret kenti olan Juba, Nil Nehri’nin kollarından olan Beyaz Nil çevresinde kurulmuş bir şehirdir. 1922 yılında İngilizlere malzeme satmak isteyen Yunanlar tarafından kurulan bu başkent, Afrika kıtasının gelişmekte olan şehirleri arasında yer almaktadır.

Güney Sudan Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Güney Sudan’ın nüfusunun 11 milyon kişiden oluşacağı tahmin edilmektedir. Birçok Afrika ülkesi gibi çok sayıda etnik unsuru bünyesinde barındıran ve bu çeşitliliğe paralel olarak birçok dilin konuşulmakta olduğu Güney Sudan’da 200’den fazla kabile yaşamını sürdürmektedir. 10 milyonu aşan nüfusu içindeki çoğunluğu %36’lık bir oranla Dinka halkı sağlarken, onları %16’lık bir oranla Nuerler takip etmektedir.

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Dini inanç hususunda ise ülkede Hristiyanlık ve Animizim olmak üzere iki temel dinin ağırlığı bulunmaktadır. Güney Sudan nüfusu içindeki Müslümanların oranı ise yaklaşık %6’dır.

Güney Sudan Para Birimi

Güney Sudan’da kullanılan resmi para biriminin adı Güney Sudan poundudur. 2011 yılında ilk kez tanıtılan ve eskiden kullanılan Sudan sterlininin yerini alan Güney Sudan poundunun uluslararası kodu SSP’dir.

Güney Sudan Bayrağının Anlamı

2011 tarihinde kabul edilerek kullanılmaya başlanan Güney Sudan bayrağı; siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil şeritler ile bu şeritlerin hemen solunda bulunan mavi bir üçgen ve bu üçgenin içinde yer alan sarı yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan siya renk Güney Sudan halkını, beyaz renk barışı, kırmızı renk bağımsızlık için dökülen kanları, yeşil renk toprağı, mavi renk ise Nil Nehri’ni temsil etmektedir.

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Güney Sudan Şehirleri

Güney Sudan’da toplam 7 şehir bulunmaktadır:

Juba

Wau

Malakal

Yei

Yambio

Renk

Aweil

Güney Sudan Türkiye Saat Farkı

Güney Sudan ile Türkiye arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Sudan’dan 1 saat daha ileridedir.

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