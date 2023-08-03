Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Güney Afrika Cumhuriyeti Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Güney Afrika Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada yer alır? Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Günümüzde anayasaya dayalı bir cumhuriyet rejimi ile yönetilmekte olan Güney Afrika Cumhuriyeti; 1931 yılında kolonisi olduğu İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. 1200 metreyi bulan ortalama yüksekliği ve sahip olduğu geniş yaylalar ile dikkat çeken Güney Afrika Cumhuriyeti; iklim olarak da tropik ve ılıman bir iklim dalgasının etkisi altındadır. Altın, elmas ve platin gibi yer altı kaynakları açısından oldukça zengin olan Güney Afrika Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır? Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti neresidir? İşte, tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti, bayrağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi oldukça genç bir nüfusa sahip olan Güney Afrika Cumhuriyeti, çok kültürlü olan yapısı ile öne çıkmaktadır. Peki, Güney Afrika Cumhuriyeti nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Güney Afrika Cumhuriyeti para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Güney Afrika Cumhuriyeti Nerede?

        Güney Afrika Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Kıtanın en güney ucunda konumlanmış bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti; kuzeyde Botsvana, güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, güneybatıda Atlas Okyanusu, kuzeydoğuda Mozambik ve Rodezya, kuzeybatıda ise Namibya ile çevrilidir.

        REKLAM

        1488 yılında Ümit Burnu’nun keşfedilmesi ile bilinen tarihi başlayan Güney Afrika, bu tarihten itibaren tüm Avrupalı denizcilerin uğrak noktası haline gelmiştir. 17 ile 19. Yüzyıllar arasında Hollanda’nın sömürgecilik faaliyetlerine uğrayan Güney Afrika, 19. Yüzyıl ile beraber ise İngiltere’nin kontrolü altına girmiştir. Özellikle sahip olduğu altın ve elmas madenleri sebebiyle batılı devletler tarafından sömürülen Güney Afrika’nın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1931’dir. Günümüzde Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden bir tanesi sahip olan Güney Afrika Cumhuriyeti, yüzölçümü açısından da dünyanın en büyük 24. ülkesidir.

        Güney Afrika Cumhuriyeti Başkenti

        Afrika kıtasının en güney ucunda yer alan Güney Afrika’da, üç ayrı başkent bulunmaktadır. Güney Afrika’nın en esi şehirlerinden bir tanesi olan Cape Town ülkenin yasama başkenti, 1855 yılında kurulan Pretoria yürütme başkenti, Orange Nehri’nin kıyısında bulunan Bloemfontein ise ülkenin yargı başkentidir.

        Güney Afrika Cumhuriyeti Nüfusu

        2023 verilerine göre Güney Afrika Cumhuriyeti’nin nüfusu 59 milyon kişiden meydana gelmektedir. Siyahi Bantular, Beyazlar, Melezler ve Asyalılar olmak üzere 4 ana etnik unsurdan oluşan Güney Afrika Cumhuriyeti nüfusunun yaklaşık %68’i şehirlerde geri kalan %32’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadır.

        Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki dini inançlar da bu 4 temel etnik unsura göre farklılık göstermektedir. Nüfusun yaklaşık %70’ini oluşturan Bantular; Hristiyanlık ve Animizm inancına, %17’sini meydana getiren Beyazlar; Hristiyanlık dinine, %3’ünü oluşturan Asyalılar ise İslamiyet ile Hinduizm inancına mensupturlar.

        REKLAM

        Güney Afrika Cumhuriyeti Para Birimi

        Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para biriminin adı Güney Afrika randıdır. 1961 yılında basılarak eski Güney Afrika poundunun yerini alan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise ZAR’dır.

        Güney Afrika Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı

        1994 yılında kabul edilerek göndere çekilen Güney Afrika Cumhuriyet bayrağı; kırmızı, yeşil, beyaz, mavi, sarı ve siyah renklerden meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan kırmızı renk bağımsızlık sürecinde akan kanları, mavi renk gökyüzünü, yeşil renk ülkenin sahip olduğu toprakları, siyah renk Afrikalı siyah halkı, beyaz renk Güney Afrika’da yaşamakta olan beyaz halkı, sarı renk ise ülkenin sahip olduğu altın madenlerini sembolize etmektedir.

        Güney Afrika Cumhuriyeti Şehirleri

        Güney Afrika’da yer alan şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

        • Cape Town
        • Johannesburg
        • Pretoria
        • Bloemfontein
        • Durban

        Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye Saat Farkı

        Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden 1 saat daha ileridedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Beşiktaş maçına rötar!
        Beşiktaş maçına rötar!
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı