Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından tüm ilçe ve mahallelerde deprem riski durumları merak edilip araştırılıyor. Güngören ilçesi ve mahalleri deprem riski de diğer ilçe mahalleler gibi araştırılıyor. Güngören ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Güngören deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Güngören deprem riski raporu...