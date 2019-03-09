İstanbul Güngören’de, edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ BİNA DA BOŞALTILDI

AA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.