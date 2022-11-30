Gün dönümü olarak adlandırılan doğa olayı Dünya’mızda yılda yalnızca iki kez gerçekleşir. Güneşin, Dünya’ya en uzak mesafede olduğu zamana denir. Ayrıca gündüzleri ve geceleri kısalmaya ya da uzamaya bu dönemlerde başlar.

Yazları gün dönümünde Güneş, Yengeç Dönencesi’ne dik yansır, bu nedenle Kuzey Yarım Küre’de günler kısalmaya, Güney Yarım Küre’de ise uzamaya başlar.