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Günler ne zaman uzayacak ve en uzun gece ne zaman yaşanacak?

Havaların giderek daha erken kararmasıyla beraber kış dönümünün ne zaman başlayacağı da sorgulanmaya başladı. Kış dönümünde yeryüzünün bazı bölgelerinde geceler kısalıp, gündüzler uzarken. Yaz dönümünü yaşayan bölgelerde ise geceler uzar ve gündüzler kısalır. İşte, ülkemizde kış dönümü tarihi ve en uzun gecenin ne zaman olacağı hakkında bilgiler...

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  • Günler ne zaman uzayacak ve kış dönümü ne zaman başlayacak 2022? En uzun gece ne zaman yaşanacak?

     

    Gün dönümü olarak adlandırılan doğa olayı Dünya’mızda yılda yalnızca iki kez gerçekleşir. Güneşin, Dünya’ya en uzak mesafede olduğu zamana denir. Ayrıca gündüzleri ve geceleri kısalmaya ya da uzamaya bu dönemlerde başlar.

     

    Yazları gün dönümünde Güneş, Yengeç Dönencesi’ne dik yansır, bu nedenle Kuzey Yarım Küre’de günler kısalmaya, Güney Yarım Küre’de ise uzamaya başlar.
  • Günler ne zaman uzayacak ve kış dönümü ne zaman başlayacak 2022? En uzun gece ne zaman yaşanacak?

    ÜLKEMİZDE GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

    Güneş’in Oğlak Dönencesi’ne dik yansıdığı 21 Aralık tarihi kış gün dönümü olarak kabul edilir.

    Yani Kuzey yarımküre’de günler uzar, güney yarımküre’de ise kısalır. Bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası olarak kabul görür.
  • Günler ne zaman uzayacak ve kış dönümü ne zaman başlayacak 2022? En uzun gece ne zaman yaşanacak?

    EN UZUN GECE HANGİ TARİHTE OLACAK?

    Güney yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey yarımküre’de ise en uzun gece 21 Aralık tarihinde yaşanacak.

    Bu tarihte ülkemiz Kuzey yarımküre’de yer aldığı için en uzun gece yaşanır ve sonrasında günler uzamaya başlar. Sabahları kalktığınız zaman havanın hala karanlık olmasının sebebi kış dönümünden dolayı gerçekleşir.

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