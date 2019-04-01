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Ay gün içinde Kova burcunda ilerlerken akşamüstü Balığa ilerleyip Venüs ile kavuşuma gidiyor. Ay 6.00-17.50 arasında boşlukta ilerliyor. Seçim sonuçlarıyla ilgili hassasiyetler belirsizlikler gün boyu devam edecektir. Akşam saatlerinde Ay Venüs kavuşumu huzur arayışına uygun koşullar sağlayabilir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Koyu gri
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uluslararası konular, ithalat ihracat ve hukuki alanda beklenen haberler gelebilir. Ticari faaliyetler ve satış konularında tedbirli olmak faydalı olur. Önemli işleri kontrol ederek yapın. İş ortamında gerginlikler, ortak hedefler konusunda çatışmalar olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yönsüzlük kararsızlık olası. Ast üst ilişkileri, otoriter tutumlar gün boyu sizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde iş ve kariyer alanınızda telaş, huzursuzluk söz konusu olabilir. Yüzeysel çalışmalar ikinci tekrarı gerektirir. Gün boyu yanlış anlaşılmalar söz konusu.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikir çatışmalarına dayalı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sürekli karşıt fikir önermeden önce anlatılanı anlamak önemli. Gün oldukça yoğun ve hareketli geçecektir. Proje hazırlıkları, seyahat planları için beklemek faydalı olur.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutinlerinizi düzenleme ve işleri organize etme ihtiyacınız artıyor. Sağlık konuları gündem olabilir. Duygularınız çok değişken, kafanız karışık, dedikodudan kaçınmakta fayda var.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ani tartışmalar, son sözü söyleme ihtiyacı gerginliklere yol açabilir. Nezaket ve dengeyi korumak önemli. Akşam üstü harcamalar konusunda tedbirli davranın, içe dönme ve yalnız kalma ihtiyacınız yoğun olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yenilenme ihtiyacınız yönsüzlükle çelişebilir. Günlük işlerinizde telaştan kaçının. Önemli işleri son dakikaya bırakmayın. Bitirilmesi gereken işler ve zaman yönetimi konusunda telaşlı davranmayın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yönsüzlük hakim. Aşırı hassasiyet ve kıskançlıktan kaçınmak önemli. Romantik beklentiler karşılanmayabilir. Başkaları için borçlanmaktan kaçının. Akşamüstü içe dönme arzunuz artacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal konularda hassasiyetler olabilir. Önemli işleri gözden geçirip yavaş ilerleyin. Kıskançlıkla gelişen şüpheci davranışlarınız gün boyu gerginlik, huzursuzluk yaratabilir. Akşamüstü huzur arayışınız melankolik duygularla karışabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihniniz dağınık o nedenle düzen ihtiyacınızı hatırlatan olaylar yaşanabilir. Öğleden sonra ailevi konularla meşgul olurken yalnızlık ihtiyacınız artacaktır. İşlerinizi kestirme yollara sapmadan, telaşa kapılmadan, kuralına uygun yapın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu gerginlik , kendinden emin olamama, duyguların ve zihnin çatışması söz konusu. Finansal ve üretim konularında hassas davranmak önemli. Akşamüstü hayallerle hedefler uyuşmayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu planlarda geçici aksamalar yaşanabilir. Sürekli karşıt fikirlerle değer çatışması yaratmaktan kaçınmak önemli. Önemli planları gözden geçirip ilerleyin. Akşamüstü harcamalara dikkat edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal konularda hayallere kapılmadan imkanları değerlendirin. Gün boyu yönsüzlük duygusu hakim, huzur arayışınız yoğunlaşacaktır. Yakınlarınızın sağlık sorunları ile meşgul olabilirsiniz.
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