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Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)

Giriş: 13.04.2019 - 09:20 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

13 Nisan Cumartesi günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün sabah erken saatlerde yorgunluk ve yönsüzlük olası. Ardından ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    1|13

    Ay sabah 10.50 itibari ile boşluktan çıkıp Aslan’da ilerliyor. Sabah erken saatlerde yorgunluk yönsüzlük olası. Ardından ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Sosyal hayatta lider olan insanların çatışmalarında artış söz konusu. Gün boyu entelektüel, farklı konuları birbirine entegre eden kabiliyetli vasıflarımızla beceri geliştiremeyen, verimsiz işlerle uğraşan tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Koyu kırmızı

     

  • 2Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    2|13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kabiliyetlere güvenerek denenmemişi denemek isteyebilirsiniz.  Yenilenme arzunuz karşılanıyor. Gün boyu stresi dönüştürmek ve odağı korumak önemli. Romantik konularda gelişmeler yaşanırken temkinli olun.

     

  • 3Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu konfor arayışınız sürerken, geçmiş alışkanlıkların, pişmanlıkların ve suçluluk duygularının güne yansıyıp algınızı bozmasına izin vermeyin. Odağınızı yaratıcı becerilere yoğunlaştırın.

     

  • 4Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Ortak amaçlara yoğunlaşmak, yaratıcı faaliyetler ve seyahat planları sizi meşgul edebilir. Başkalarının eksiklerine takılıp kendinizi ve etrafı zorlamayın. Öğrenme ve araştırma arzunuz çok yüksek. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün içinde kendinizi ifade etmenize, duygularınızı dışa vurmanıza sebep olan olaylar gelişebilir. Bunları önemli fırsatlar olarak görün. Üretim, değer yaratma ve sosyal faaliyete odaklanın. 

     

  • 6Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bireysel amacınız netleşmediyse bugün destekleyici koşullar gelişebilir. Tepkilerinizi kontrol edip objektif yaklaşımlar sergilemelisiniz.  Sabah saatlerinde ego savaşları, öfkeli tutumlar olası. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Günlük işlerde aceleci davranmayın. Bireysel ihtiyaçların öne çıktığı bir gündesiniz. Aileden gelen inançlar kendinizi geliştirmenize engel oluyorsa bugün yüzleşmek için koşullar elverişli. En iyisini yapmak adına kaynaklarınızı tüketmeyin. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sosyal alışkanlıklarınızın dönüştüğü bir dönemdesiniz. Duygusal tıkanıklıklar, ifade edilmemiş düşünceler kafa karışıklığı ve amaç yoksunluğu yapabilir. İlgi alanınıza giren, sizi geliştiren konuları paylaşabileceğiniz grupları seçmek faydalı olur. 

     

  • 9Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu pek çok işi eş zamanlı yapıp göz önünde olacaksınız. Sabah saatlerinde yoğunlaşan öfkenin güne yansımasına izin vermeyin. Dogmatik inançlarınız algınızı gölgelemesin. Sorunlara doğru yaklaşım gün boyunca önemli.

     

  • 10Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde zihniniz karışık, odaklanma sorunu uygun seçimler ve doğru kararlara engel olabilir. Önemli işleri öğlene koyun. Uzmanlık gerektiren konularda akıl danışmak, yaratıcı becerilere yoğunlaşmak faydalı olur.

     

  • 11Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün zihniniz karşıt fikirler üretiyor. Kendinizi ve etrafı sürekli sorgulayıp yorabilirsiniz. Suçluluk duygusuyla alınmış mesuliyetleri gözden geçirin.  Huzur bozan konularda öze dönüp içsel sebeplere yoğunlaşmak faydalı olur. 

  • 12Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    12|13

    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde yakın çevrede inanç çatışmalarının yol açtığı gerginlik olası. Uzmanlık gerektiren konularda derinleşmeden yol alma sabırsızlığına düşerseniz sorun yaşayabilirsiniz. Sabırsızlığın sebebini sorgulamak faydalı olur.

     

  • 13Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde geçmişten gelen değersizlik duyguları yüze çıkabilir. Suçlu ya da sorumlu aramadan günün verimli konularına odaklanın. Deneyimden kaçmadan, olaylara objektif bakış açısıyla yaklaşıp, akıl danışın.

     

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