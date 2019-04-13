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Ay sabah 10.50 itibari ile boşluktan çıkıp Aslan’da ilerliyor. Sabah erken saatlerde yorgunluk yönsüzlük olası. Ardından ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Sosyal hayatta lider olan insanların çatışmalarında artış söz konusu. Gün boyu entelektüel, farklı konuları birbirine entegre eden kabiliyetli vasıflarımızla beceri geliştiremeyen, verimsiz işlerle uğraşan tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Koyu kırmızı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kabiliyetlere güvenerek denenmemişi denemek isteyebilirsiniz. Yenilenme arzunuz karşılanıyor. Gün boyu stresi dönüştürmek ve odağı korumak önemli. Romantik konularda gelişmeler yaşanırken temkinli olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu konfor arayışınız sürerken, geçmiş alışkanlıkların, pişmanlıkların ve suçluluk duygularının güne yansıyıp algınızı bozmasına izin vermeyin. Odağınızı yaratıcı becerilere yoğunlaştırın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak amaçlara yoğunlaşmak, yaratıcı faaliyetler ve seyahat planları sizi meşgul edebilir. Başkalarının eksiklerine takılıp kendinizi ve etrafı zorlamayın. Öğrenme ve araştırma arzunuz çok yüksek.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde kendinizi ifade etmenize, duygularınızı dışa vurmanıza sebep olan olaylar gelişebilir. Bunları önemli fırsatlar olarak görün. Üretim, değer yaratma ve sosyal faaliyete odaklanın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bireysel amacınız netleşmediyse bugün destekleyici koşullar gelişebilir. Tepkilerinizi kontrol edip objektif yaklaşımlar sergilemelisiniz. Sabah saatlerinde ego savaşları, öfkeli tutumlar olası.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işlerde aceleci davranmayın. Bireysel ihtiyaçların öne çıktığı bir gündesiniz. Aileden gelen inançlar kendinizi geliştirmenize engel oluyorsa bugün yüzleşmek için koşullar elverişli. En iyisini yapmak adına kaynaklarınızı tüketmeyin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal alışkanlıklarınızın dönüştüğü bir dönemdesiniz. Duygusal tıkanıklıklar, ifade edilmemiş düşünceler kafa karışıklığı ve amaç yoksunluğu yapabilir. İlgi alanınıza giren, sizi geliştiren konuları paylaşabileceğiniz grupları seçmek faydalı olur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu pek çok işi eş zamanlı yapıp göz önünde olacaksınız. Sabah saatlerinde yoğunlaşan öfkenin güne yansımasına izin vermeyin. Dogmatik inançlarınız algınızı gölgelemesin. Sorunlara doğru yaklaşım gün boyunca önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde zihniniz karışık, odaklanma sorunu uygun seçimler ve doğru kararlara engel olabilir. Önemli işleri öğlene koyun. Uzmanlık gerektiren konularda akıl danışmak, yaratıcı becerilere yoğunlaşmak faydalı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün zihniniz karşıt fikirler üretiyor. Kendinizi ve etrafı sürekli sorgulayıp yorabilirsiniz. Suçluluk duygusuyla alınmış mesuliyetleri gözden geçirin. Huzur bozan konularda öze dönüp içsel sebeplere yoğunlaşmak faydalı olur.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde yakın çevrede inanç çatışmalarının yol açtığı gerginlik olası. Uzmanlık gerektiren konularda derinleşmeden yol alma sabırsızlığına düşerseniz sorun yaşayabilirsiniz. Sabırsızlığın sebebini sorgulamak faydalı olur.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde geçmişten gelen değersizlik duyguları yüze çıkabilir. Suçlu ya da sorumlu aramadan günün verimli konularına odaklanın. Deneyimden kaçmadan, olaylara objektif bakış açısıyla yaklaşıp, akıl danışın.
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