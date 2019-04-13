Günlük burç yorumları (13 Nisan 2019 Cumartesi)

13 Nisan Cumartesi günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün sabah erken saatlerde yorgunluk ve yönsüzlük olası. Ardından ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!