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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayları kendi arzunuza göre yönlendirme çabanız stresli olaylara ve zihinsel yorgunluğa sebep olabilir. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir. Akışta olmak ve süreci anlamak faydalı olur.