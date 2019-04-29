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Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)

Giriş: 29.04.2019 - 09:23 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

29 Nisan Pazartesi günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Bugün olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    Gün boyunca Ay Balık’ta ilerliyor. Öze dönme, kaygıdan arınma için gerekli koşullar mevcut. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Bugün olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir.  Oğlak burcundaki gezegenlerdeki Retroların oluşturduğu zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz.  Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Açık Yeşil

     

  • 2Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu kendinizi adadığınız işlerin veya projelerin geçerliliğiyle meşgul olabilirsiniz. Sizi sınırlayan olaylar yaşanabilir. Tartışmacı ve kararsız hissedebilirsiniz. 

     

  • 3Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu ortak idealleri paylaştığınız insanlar ve sosyal çevrede gelişen olaylara karşı tedbirli olun. Yanlış anlaşılmalar olası. Hassasiyetleriniz arttığı için melankoli ve yönsüzlük yoğunlaşabilir. 

     

  • 4Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyer alanında bütünü görmeden hareket etmeyin. Anlaşmaları sözleşmeleri iyice okuyup imzalayın. Yeterli bilgi edinmeden harekete geçmeyin. Hayallerinizle günün gerçekleri uyuşmayabilir. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hayal gücünün aktif olduğu bir gündesiniz. Uzmanlık gerektiren durumlar için birden fazla görüş almak faydalı olur.  Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.  

     

  • 6Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu hayallerle gerçekler uyuşmayabilir.  Romantik konularda hassasiyetler olası. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin.  

     

  • 7Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İletişim arzunuz yoğunlaşırken,  olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabilirsiniz. Sizi aşağı çeken,  ihtiyaçlarını karşılamak için size ya da başkalarına bağımlı olan insanlara karşı tedbirli olun. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Planlanan işlerde aksaklık, yönsüzlük yaşanabilir. Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.  Gün içinde rutinleri düzenlemekte aksaklıklar olabilir, program dahilinde ilerleyin. 

     

  • 9Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu romantik ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olası. Çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir. Bugün yaratıcı beceriler, dua ve meditasyon için koşullar uygun. 

     

  • 10Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Üretim biçiminizi değiştirmekte zorlandığınız için güvenli alanınıza kaçma arzunuz yüksek. Geçmişten gelen kırgınlıklar, ailevi konular gün yüzüne çıkabilir.  

     

  • 11Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Olayları kendi arzunuza göre yönlendirme çabanız stresli olaylara ve zihinsel yorgunluğa sebep olabilir. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir. Akışta olmak ve süreci anlamak faydalı olur.

     

  • 12Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündesiniz. Yaratıcı işlere, projelere yoğunlaşmak faydalı olur. Sosyal çevrede gelişen olaylara tedbirli yaklaşın, dedikoduya karışmayın.

     

  • 13Günlük burç yorumları (29 Nisan 2019 Pazartesi)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde artan yönsüzlük ile önemli detayları atlayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızın karşılanması için başkalarından yardım beklemeyin. İş ve kariyer konularında stresli olaylar gelişebilir. 

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