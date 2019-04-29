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Gün boyunca Ay Balık’ta ilerliyor. Öze dönme, kaygıdan arınma için gerekli koşullar mevcut. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Bugün olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir. Oğlak burcundaki gezegenlerdeki Retroların oluşturduğu zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık Yeşil
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendinizi adadığınız işlerin veya projelerin geçerliliğiyle meşgul olabilirsiniz. Sizi sınırlayan olaylar yaşanabilir. Tartışmacı ve kararsız hissedebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ortak idealleri paylaştığınız insanlar ve sosyal çevrede gelişen olaylara karşı tedbirli olun. Yanlış anlaşılmalar olası. Hassasiyetleriniz arttığı için melankoli ve yönsüzlük yoğunlaşabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer alanında bütünü görmeden hareket etmeyin. Anlaşmaları sözleşmeleri iyice okuyup imzalayın. Yeterli bilgi edinmeden harekete geçmeyin. Hayallerinizle günün gerçekleri uyuşmayabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal gücünün aktif olduğu bir gündesiniz. Uzmanlık gerektiren durumlar için birden fazla görüş almak faydalı olur. Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu hayallerle gerçekler uyuşmayabilir. Romantik konularda hassasiyetler olası. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim arzunuz yoğunlaşırken, olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabilirsiniz. Sizi aşağı çeken, ihtiyaçlarını karşılamak için size ya da başkalarına bağımlı olan insanlara karşı tedbirli olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlanan işlerde aksaklık, yönsüzlük yaşanabilir. Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Gün içinde rutinleri düzenlemekte aksaklıklar olabilir, program dahilinde ilerleyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu romantik ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olası. Çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir. Bugün yaratıcı beceriler, dua ve meditasyon için koşullar uygun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üretim biçiminizi değiştirmekte zorlandığınız için güvenli alanınıza kaçma arzunuz yüksek. Geçmişten gelen kırgınlıklar, ailevi konular gün yüzüne çıkabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayları kendi arzunuza göre yönlendirme çabanız stresli olaylara ve zihinsel yorgunluğa sebep olabilir. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir. Akışta olmak ve süreci anlamak faydalı olur.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündesiniz. Yaratıcı işlere, projelere yoğunlaşmak faydalı olur. Sosyal çevrede gelişen olaylara tedbirli yaklaşın, dedikoduya karışmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde artan yönsüzlük ile önemli detayları atlayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızın karşılanması için başkalarından yardım beklemeyin. İş ve kariyer konularında stresli olaylar gelişebilir.
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