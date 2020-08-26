Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaGünnur Adıgüzel'e gasp şoku! Tam 500 bin TL!
ABONE OL

Dizi oyuncusuna gasp şoku! Tam 500 bin TL!

İstanbul Şişli'de, bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı

Günnur Adıgüzel gasp edildi
DHA

İstanbul Şişli'deki, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta, dün, iddialara göre bir prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan, birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.

OTOMOBİLDE DARP EDİP PARAYI ALDI

DHA'da yer alan habere göre Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ADIGÜZEL POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.

POLİS HER YERDE GASPÇIYI ARIYOR

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalabalık grup eski muhtara böyle saldırdı
GÜNDEMEski muhtarı feci biçimde darp ettiler!
Son dakika haberi Diyarbakır'da Yıldırım-7 narkotik operasyonu başlatıldı!
GÜNDEMDiyarbakır'da Yıldırım-7 narkotik operasyonu ...
Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika haberi... Sokak arasında driftin sonu!
GÜNDEMSokak arasında driftin sonu!
ÖSYM YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanır? YKS tercih sonuçları sorgulama 2020 nasıl yapılır
GÜNDEMYKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? MEB uzaktan eğitim genelgesi yayında
GÜNDEMUzaktan eğitim ne zaman başlıyor?
Son dakika haberi... Platonik sapık dehşeti!
GÜNDEMPlatonik sapık dehşeti!
Akılalmaz olay! Halk otobüsünde faciadan dönüldü! Ölüm teğet geçti!
GÜNDEMHalk otobüsünde faciadan dönüldü! Ölüm teğet geçti!
26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
Meteoroloji'den son dakika 7 il için sağanak yağış uyarısı - Hava durumu
GÜNDEM 7 il için sağanak uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X