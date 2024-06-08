Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi Akbank Sanat'ta

“Gelecek-geçirmez” temalı Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisinde, günümüz toplumsal hayatın sağlıktan finansa, kurumsal iletişimden iklim değişikliğine uzanan tüm alanlarında geleceği kontrol altına alma pratiklerini ve öznel yorumlarını katarak farklı tekniklerle hayata geçiren genç sanatçıların eserleri yer alıyor.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirilmelerle 22 sanatçı, sanatseverlerle eserlerini bu sergi ile buluşturma fırsatı yakalıyor. 42 yıldır aralıksız düzenlenerek genç sanatçıların, sanatseverler ve sanat profesyonelleriyle buluşması sağlayan sergi, Aslı Seven’in küratörlüğünde 31 Temmuz’a kadar Akbank Sanat’ta ziyarete açık olacak.