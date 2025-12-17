17 Aralık 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı bugün başlıyor. Ayrıca FIFA Kıtalararası Kupa, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası ve EuroLeague’de de sporseverleri kritik maçlar bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi…