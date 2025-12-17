Bugünkü maç takvimi 17 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 17 Aralık 2025 programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı bugün başlıyor. ZTK'nın yanı sıra FIFA Kıtalararası Kupa, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası ve EuroLeague'de sporseverleri birbirinden heyecanlı mücadeleler bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada bugün 3 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Aralık 2025 maç programı ile müsabakaların saatleri ve canlı yayın kanalları...
17 Aralık 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı bugün başlıyor. Ayrıca FIFA Kıtalararası Kupa, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası ve EuroLeague’de de sporseverleri kritik maçlar bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP ETABI BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası 17 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada bugün 3 maç oynanacak. Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.
17 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Ziraat Türkiye Kupası
A GRUBU
15:00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (ASPOR)
20:30 Trabzonspor-Alanyaspor (ASPOR)
C GRUBU
18:00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (ASPOR)
FIFA Kıtalararası Kupa
20:00 PSG-Flamengo (beIN Sports 1)
İngiltere - Lig Kupası
22:30 Manchester City-Brentford (Exxen)
23:15 Newcastle United-Fulham (Exxen)
İspanya - Kral Kupası
20:00 Cultural Leonesa-Levante
21:00 Huesca-Osasuna
21:00 Albacete-Celta Vigo
21:00 Atletico Baleares-Atletico Madrid
21:00 Racing Santander-Villarreal
23:00 Deportivo Alaves-Sevilla
23:00 Talavera CF-Real Madrid
Portekiz - Kupa
17:00 Vila Mea-Uniao De Leiria
21:30 Casa Pia-Torreense
23:00 Vitoria Guimaraes-AVS
23:45 Farense-Benfica
EuroLeague
21:00 Žalgiris-Anadolu Efes
22:00 Lyon-Villeurbanne-Bayern
22:30 Partizan-Virtus Bologna
22:30 Baskonya-Monako
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Legia Varşova-MLP Academics Heidelberg
20:00 Promitheas-Rytas
20:00 Igokea-Galatasaray
20:30 Trieste-Würzburg
21:30 Mersin Spor-Oostende
21:30 Unicaja-Karditsas
22:00 Cholet-Badalona
22:00 Bursaspor-Hapoel Holon