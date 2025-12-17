Habertürk
Habertürk
        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 17 ARALIK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maç takvimi 17 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 17 Aralık 2025 programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı bugün başlıyor. ZTK'nın yanı sıra FIFA Kıtalararası Kupa, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası ve EuroLeague'de sporseverleri birbirinden heyecanlı mücadeleler bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada bugün 3 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Aralık 2025 maç programı ile müsabakaların saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:40
        17 Aralık 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı bugün başlıyor. Ayrıca FIFA Kıtalararası Kupa, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası ve EuroLeague’de de sporseverleri kritik maçlar bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi…

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP ETABI BAŞLIYOR

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası 17 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada bugün 3 maç oynanacak. Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

        17 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Ziraat Türkiye Kupası

        A GRUBU

        15:00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (ASPOR)

        20:30 Trabzonspor-Alanyaspor (ASPOR)

        C GRUBU

        18:00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (ASPOR)

        FIFA Kıtalararası Kupa

        20:00 PSG-Flamengo (beIN Sports 1)

        İngiltere - Lig Kupası

        22:30 Manchester City-Brentford (Exxen)

        23:15 Newcastle United-Fulham (Exxen)

        İspanya - Kral Kupası

        20:00 Cultural Leonesa-Levante

        21:00 Huesca-Osasuna

        21:00 Albacete-Celta Vigo

        21:00 Atletico Baleares-Atletico Madrid

        21:00 Racing Santander-Villarreal

        23:00 Deportivo Alaves-Sevilla

        23:00 Talavera CF-Real Madrid

        Portekiz - Kupa

        17:00 Vila Mea-Uniao De Leiria

        21:30 Casa Pia-Torreense

        23:00 Vitoria Guimaraes-AVS

        23:45 Farense-Benfica

        EuroLeague

        21:00 Žalgiris-Anadolu Efes

        22:00 Lyon-Villeurbanne-Bayern

        22:30 Partizan-Virtus Bologna

        22:30 Baskonya-Monako

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi

        20:00 Legia Varşova-MLP Academics Heidelberg

        20:00 Promitheas-Rytas

        20:00 Igokea-Galatasaray

        20:30 Trieste-Würzburg

        21:30 Mersin Spor-Oostende

        21:30 Unicaja-Karditsas

        22:00 Cholet-Badalona

        22:00 Bursaspor-Hapoel Holon

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
