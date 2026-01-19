Bugünkü maçlar 19 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 18. hafta ve Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla devam edecek. İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Portekiz Süper Ligi'nde de önemli maçlar oynanacak. İşte, 19 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!
19 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi araştırılmaya başlandı. Futbolseverler bugün oynanacak yerli ve yabancı lig maçları ile futbola doyacak. Günün maç takviminde; Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Premier Lig, Serie A ve Portekiz Süper Ligi maçları bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 19 OCAK PAZARTESİ
Trendyol Süper Lig
14:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor
17:00 | Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor
20:00 | Göztepe - Çaykur Rizespor
20:00 | Beşiktaş - Zecorner Kayserispor
Trendyol 1. Lig
14:30 | Alagöz Holding Iğdır FK - Sakaryaspor
17:00 | İstanbulspor - Keçiörengücü
20:00 | Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor
İngiltere Premier Lig
23:00 | Brighton & Hove Albion FC-Bournemouth
İspanya La Liga
23:00 | Elche CF - Sevilla
İtalya Serie A
20:30 | US Cremonese - Hellas Verona
22:45 | Lazio Rome - Como 1907
Portekiz Süper Ligi
23:15 | Estrela Amadora - Estoril Praia