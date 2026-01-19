Habertürk
Habertürk
        Bugünkü maçlar 19 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        19 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 18. hafta ve Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla devam edecek. İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Portekiz Süper Ligi'nde de önemli maçlar oynanacak. İşte, 19 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!

        Giriş: 19.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:13
        1

        19 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi araştırılmaya başlandı. Futbolseverler bugün oynanacak yerli ve yabancı lig maçları ile futbola doyacak. Günün maç takviminde; Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Premier Lig, Serie A ve Portekiz Süper Ligi maçları bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        2

        BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 19 OCAK PAZARTESİ

        Trendyol Süper Lig

        14:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor

        17:00 | Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor

        20:00 | Göztepe - Çaykur Rizespor

        20:00 | Beşiktaş - Zecorner Kayserispor

        3

        Trendyol 1. Lig

        14:30 | Alagöz Holding Iğdır FK - Sakaryaspor

        17:00 | İstanbulspor - Keçiörengücü

        20:00 | Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor

        4

        İngiltere Premier Lig

        23:00 | Brighton & Hove Albion FC-Bournemouth

        5

        İspanya La Liga

        23:00 | Elche CF - Sevilla

        6

        İtalya Serie A

        20:30 | US Cremonese - Hellas Verona

        22:45 | Lazio Rome - Como 1907

        7

        Portekiz Süper Ligi

        23:15 | Estrela Amadora - Estoril Praia

        8

        HTSPOR CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
