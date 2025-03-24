Güpegüzdüz kaçırıldı! Olay, Tekirdağ'da meydana geldi. Tekirdağ'da güpegündüz herkesin gözü önünde akılalmaz bir olay yaşandı. Genç bir kız evlenmek istemediği adam, adamın abisi ve yengesi tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma anları film sahnelerini aratmadı.

Habertürk Giriş: 24.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 20:13 facebook

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