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Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Gupse Özay kiminle evli?

Gupse Özay, uzun süredir birlikte olduğu Barış Arduç ile 2020 yılında evlendi. Deliha filmi ile akıllarda yer eden Gupse Özay, komedi filmlerinde başarılı olan kadın oyunculardan biridir. Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Gupse Özay Barış Arduç evlendi mi? İşte detaylar...

Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Gupse Özay kiminle evli?

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Eltilerin Savaşı filmi ile gündeme geldi. Genç oyuncu Eltilerin Savaşı filmini hem yazdı hem de başrolü üstlendi. 2020 yılında vizyona giren film televizyon ekranlarına taşındı. Gupse Özay kaç yaşında? Gupse Özay kimdir? Gupse Özay Barış Arduç evli mi? İşte Gupse Özay'ın merak edilenleri...

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 1984'te doğdu. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı. TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

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