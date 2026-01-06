Gupse Özay: Kocam alyans takmayabilir

Konya'da evde kaçak klinik operasyonu

Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde kaçak klinik kurularak sağlık hizmeti verilen eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaçlar ile tıbbi malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.