Gupse Özay: Kocam alyans takmayabilir
Gupse Özay, katıldığı programda kıskançlık testinde verdiği yanıtlarla dikkat çekti
Gupse Özay, 2020’de oyuncu Barış Arduç ile evlendi. Çift, 2022’de kızları Jan Asya’nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü.
Ünlü oyuncu, Aslıhan Doğan Turan’ın programına konuk olduğu bölümde katıldığı kıskançlık testinde verdiği yanıtlarla gündem oldu.
Gupse Özay; "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram’da benimle hikâye paylaşmayabilir" sözleriyle dikkat çekti.