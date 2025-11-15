Gürcistan - İspanya: 0-4 (MAÇ SONUCU)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya 5'te 5 yaptı. Boğalar, gruptaki 5. maçında deplasmanda Gürcistan'ı Oyarzabal (2), Zubimendi ve Ferran Torres'in golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İspanyollar 5 maçta 19 gol atarken, kalesinde gol görmedi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda Gürcistan, sahasında İspanya'yı konuk etti. Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan İspanya, 5'te 5 yaptı ve 15 puanla zirvedeki yerini korudu.
İspanya'nın gollerini 11 ve 63. dakikada Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı.
İspanya 5 maç sonunda rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi.