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        Gürcistan 26 Ekim'de seçimlere gidiyor

        Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, ülkenin 26 Ekim'de parlamento seçimlerini yapacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:23
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        Gürcistan seçimlere gidiyor
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        Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, ülkenin 26 Ekim'de parlamento seçimlerini yapacağını duyurdu.

        150 koltuklu parlamento için seçimlere giden ülkede Gürcü Rüyası adlı parti 74 sandalyeyle iktidarda bulunuyor. Başbakan ise partinin lideri İrakli Kobahidze.

        Batı ve ABD karşıtı söylemiyle ön plana çıkan Kobahidze, ülkeyi haftalarca karıştıran ve AB yanlılarıyla Rusya yanlılarının yer yer çatıştığı protesto gösterilerini başlatan "yabancı etkinin şeffaflığı" adlı yasanın yaratıcısı.

        Ülkeyi seçime götüren Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ise kendisinin de karşı çıktığı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının askıya alınması ve iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu.

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