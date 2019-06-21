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Boğarak öldürülen Gürcü kadının katili 9 gün sonra yakalandı

İHA

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, başka bir ile kaçarken otogarda yakalandı. Cinayetten 9 gün sonra yakalanan zanlı, sokakta anlaşıp evine gittiği kadınla aralarında tartışma çıktığını, bu sırada iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi

kadın cinayeti

Antalya'da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı otogarda kaçarken yakalandı

İHA'nın haberine göre, 14 Haziran'da Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşular polise ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye pencereden giren polis, 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan K.’yi salonda üst tarafı çıplak, hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.

ZANLI OTOGARDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için dört mahallede yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Belirledikleri şüphelileri tek tek inceleyen ekipler, zanlının bekçi emeklisi 67 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen zanlı otogardan başka bir ile gitmeye çalışırken dün yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından M.K., adliyeye sevk edildi.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Zanlının, Gürcü kadınla Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde karşılaştıkları ve beraber olmak için anlaşıp, kadının evine gittiklerini iddia ettiği öğrenildi. Eve gelen ikilinin beraber oldukları esnada tartışma yaşandığı ve M.K.’nin kadını iple boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

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