        Gürsel Tekin: Kadıköy Meydanı'nda nasıl yuhalattınız

        Gürsel Tekin: Kadıköy Meydanı'nda nasıl yuhalattınız

        Gürsel Tekin sabah saatlerinde CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına geldi. Buradaki görüşmelerinin ardından İstanbul İl Kongresi'ni düzenlemek için yaptığı başvurunun reddedildiği yönündeki iddialara yanıt veren Tekin, "Maalesef biz ilk günden itibaren, binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Başvuru dilekçemiz bu. Sarıyer seçim kurulu; karar defterimiz de burada. Çeşitli kararlarda almışız. Tasdik etmişiz, yerimizde bizim, karar defteri de. Seçim Kurulu tarafından tasdik edilmiştir. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil. Gün içerisinde bir grup Ankara'da, bir grup İstanbul'da yeter yani. Bizde insanız. Bizim de sabır sınırlarımız var. Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz" dedi.

        Giriş: 16.09.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:04
        "Kadıköy Meydanı'nda nasıl yuhalattınız"
        Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına gitti. Burada görüşmeler yapan Tekin, İstanbul İl Kongresi'ni düzenlemek için yaptığı başvurunun reddedildiği iddialarına yanıt verdi.

        "GÜN İÇERİSİNDE BİR GRUP ANKARA'DA BİR GRUP İSTANBUL'DA YETER"

        DHA'daki habere göre Gürsel Tekin, “Her gün yalanları düzeltmekten yoruldum. Allah insanları yalandan talandan korusun. Biz bugüne kadar başladığımız günden itibaren çıkan her türlü yargı kararına saygı duyacağımızı ifade ettik. İster lehimize, ister aleyhimize ama şimdi bakıyoruz oturuyorsunuz. İşinizi yaparken sürmanşetler; 'Ters köşe' diyen. Tuhaf tuhaf haberler yapan. Bin kere size rica ettim. Ne olursunuz ya yapmayın bunu. Ben telefon kadar ben ve arkadaşlarımda telefon kadar size yakınız.

        "KARAR DEFTERİNİ ALAMADIK"

        Bizim, Sarıyer seçim kuruluna evet başvurumuz var. Belki şimdi onlar da izliyor heyecanla bekleyecekler 'bu başvuru nedir?' Başvurunun konusu maalesef biz ilk günden itibaren, binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Başvuru dilekçemiz bu. Sarıyer seçim kurulu; karar defterimiz de burada. Çeşitli kararlar almışız. Tasdik etmişiz, yerimizde bizim, karar defteri de. Seçim Kurulu tarafından tasdik edilmiştir. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil. Yapmayın, etmeyin. Günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç nasibinizi alamadınız. Bu ne rezilliktir?

        "YALANLARINIZI DÜZELTMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

        Gün içerisinde bir grup Ankara'da, bir grup İstanbul'da yeter yani. Bizde insanız. Bizim de sabır sınırlarımız var. Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz. İşte burada kardeşim. Bizim nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın. Biz ilk gün bunların tamamını icra ile alabilirdik. Hayır, bunu denemedik. Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın biz, 'kötülüğe kötülükte gitmeyeceğiz' dedik.

        "BU ÜÇLÜYLE UĞRAŞAMAZSINIZ"

        Şuraya baksana 3 tane adamız. Bu üçlü, çok güçlü. Bu üçlüyle uğraşamazsınız. Çünkü arka planımızda bir tek gücümüz var. Gücümüzü Allah'tan alıyoruz ve sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan alıyoruz. Bir an önce kusursuz, sorunsuz meseleleri çözmek için görev almışız. Ama çıkan açıklama yapıyor, çıkana açıklama yapıyor. Bunların tamamı yalandır yanlıştır. Bizim dilekçemiz de burada. Bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimiz de burada. Bu karar defterimizi de Sarıyer Seçim Kurulu tasdik etmiştir" ifadelerini kullandı.

        "UZLAŞMAK İÇİN CAN HIRAŞ MÜCADELE ETTİK AMA"

        Ankara'da ertelenen Kurultay davası ve Genel Başkan Özgür Özel'le uzlaşmaya varılıp varılmadığının sorulması üzerine konuşan Tekin, “Dün de söyledim. Biz bir an önce partimizin bu kararlardan kurtulup yolunda devam etmesini istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyecek bir şey yok. Uzlaşmak için canhıraş mücadele ettik ama maalesef her gün görüyorum; Aziz'in arkadaşları sık sık bize cevap vermeye kalkışıyorlar. Sabrımızı metanetimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

        "KADIKÖY MEYDANI'NDA NASIL YUHALATTINIZ"

        'Hakkımı helal etmiyorum' çıkışının kendisine yeniden sorulması üzerine Tekin, “Biz sonuç itibariyle, diyeceksiniz ki 'Ne hakkınız var' Biz partinin emekçileriyiz. Partinin emekçileri ve bu üç tane emekçiye de baktığınızda tertemiz. Siyasette zenginleşmemiş. Kirli işlere bulaşmamış. Bir ekibin parçası olmamış. Ne bileyim bir kliğin parçası olmamış. Kongreler olurken delege tarafı olmamış insanlarız. Şimdi bizi doğduğum büyüdüğüm Kadıköy Meydanı'nda bu insanları nasıl yuhalattınız?

        Mesele; bizim suçumuz bu itirafçılar ve itirafçıların arkadaşı olmamak mıdır? Sürekli soruyorsunuz ya 'Binanız orası mıdır burası mıdır' Bizde Seçim Kurulu'na başvurumuzu yaptık. 'Bizim binamız neresi?' Dediler ki, 'Sizin binanız Sarıyer' Dilekçemizde bu. Günü gününde resmi olarak burası il binasıydı. Ama burası böyle 'İl Binası' demek Genel başkanımızın çalışmayacağı anlamına gelmez. Bu binanın tamamı Genel başkanın emrindedir. Elbette çalışma ofisi olur. Genel başkanımız da çalışma ofisi olarak kullanır. Biz, minik odalarda sıkışmasını biliriz. Hiç sorun yok. Bizim oda derdimiz yok. Biz siyaset yaptığımızda, ben il başkanı olduğumda minik minik odalarda çalışıyorduk. Sorun odaların büyüklüğü değil" dedi.

        #gürsel tekin
