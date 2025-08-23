Gurur Aydoğan, kız arkadaşıyla tatilde
Oyuncu Gurur Aydoğan, Bodrum sezonunu bu yıl, gecikmeli de olsa açtı. Aydoğan, kız arkadaşıyla görüntülendi
Giriş: 23.08.2025 - 10:59 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:00
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; merhum Oya Aydoğan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Gurur Aydoğan, Yalıkavak’taki bir plajda kız arkadaşıyla görüntülendi.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, fit vücudu ve belirgin karın kaslarıyla dikkat çekti.
Çift, ilerleyen saatlerde jet-ski ile gezdi.
