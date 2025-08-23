Gurur Aydoğan, kız arkadaşıyla tatilde

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; merhum Oya Aydoğan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Gurur Aydoğan, Yalıkavak’taki bir plajda kız arkadaşıyla görüntülendi.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, fit vücudu ve belirgin karın kaslarıyla dikkat çekti. Çift, ilerleyen saatlerde jet-ski ile gezdi.