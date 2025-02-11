GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey) turneye çıkıyor

BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen ve DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen “GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)” tiyatro oyunu Şubat ve Mart ayı boyunca İstanbul, Ankara ve Bursa’da tiyatro severlerle buluşacak.

GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), Jane Austen’ın 200 yıllık romantik draması “Pride and Prejudice” romanından McArthur’un asi, komik ve radikal uyarlaması, Austen’ın zarif dünyasını baştan aşağıya sarsarken; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı tüm karakterleri sahnede bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak, Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla yerle bir ediyor.

Eğlenceli, enerjik ve cesur bir uyarlama arayan tiyatro severler için Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)’in yaklaşan oyun tarihleri şöyle;

⁠⁠⁠14 Şubat 2025: Maximum Uniq Hall, İstanbul

⁠⁠⁠24 Şubat 2025: Congresium Ankara

⁠⁠⁠26 Şubat 2025: Maximum Uniq Hall, İstanbul

⁠⁠⁠27 Şubat 2025: Merinos AKKM Osmangazi Salonu, Bursa

⁠⁠⁠11 Mart 2025: Maximum Uniq Hall, İstanbul

⁠⁠⁠21 Mart 2025: Maximum Uniq Hall, İstanbul

Dekoru, ışıkları, kostümleri, müzikleri, oyunculukları ve en önemlisi de sahneden taşan kız neşesiyle seyircilere 2 perde de 140 dakika boyunca eşsiz anlar yaşatan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) oyununun Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşecek tarihleri ise yakında duyurulacak.