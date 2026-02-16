Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Guterres'ten İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Guterres'ten İsrail'e kınama

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:02 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:02
        Guterres'ten İsrail'e kınama
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatan Tel Aviv hükümetini kınadığı bildirildi.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane​​​​​​​ Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

        Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim." dedi.

        Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulunan Dujarric, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi de dahil bu tür önlemler, yalnızca istikrarı bozmakla kalmaz, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da hatırlatıldığı üzere, yasa dışı ve hukuka aykırıdır." diye konuştu.

        Dujarric, İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağırdı.

        Guterres'in "sahadaki mevcut gidişatın" iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını yineleyen Dujarric, ayrıca Genel Sekreter'in Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de "yasal geçerliliğinin olmadığı" yönündeki görüşlerini paylaştı.

        İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmaları'na göre C Bölgesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsıyor. Tel Aviv yönetiminin bu konuda aldığı son karar, C Bölgesi'ndeki toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesinin önünü açıyor.

        İstanbul merkezli 3 ilde sahte oturum belgesi düzenleyen şebekeye operasyon: 9 gözaltı

        İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilere sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla çökertildi. (IHA)

