Güveç Türk yemek kültürünün en güzel örneklerinden birisidir. Hele ki kuzu etiyle yapılırsa daha bir başka olur. Kuzu kaburga ile yapılan güveci sizlerle paylaşalım istedik

Güveç Tarifi Malzemeleri:

1 kg kuzu kaburga

2 soğan

2 patates

2 adet patlıcan

1 su bardağı bezelye

2 adet domates

5 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

2 çorba kaşığı tereyağı

2 defneyaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Tuz ve su

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Güveç Tarifi Hazırlanışı:

Kuzu kaburgaları büyük bir güveç kabı içerisinde kavrulmaya alınır.

Suyunu çekene kadar beklenir ve soğan, sarımsak doğranıp konur ve karıştırılır.

Sonra tüm malzemeler ilave edilerek biraz daha kavrulur.

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En son defneyaprağı, karabiber ve tereyağı konarak üzerine sıcak su ilave edilir ve pişmeye bırakılır.

Sonra üzerine alüminyum kaplayarak 180 derece fırında 1,5 saat pişirilir.

Afiyet olsun!