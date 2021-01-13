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Güveç tarifi: Etli Güveç nasıl yapılır? İşte yapımı

Lezzetli bir et yemeği için en önemli detay etin nasıl pişirildiğidir. Bir eti haşlama, kavurma, ızgara, buğulama gibi pek çok şekilde pişirebilirsiniz ancak güveçte pişirdiğiniz etin tadı hepsinden farklı olur. Toprağa şekil verilmesiyle elde edilen kaplara güveç dendiğini herkes biliyor. Güveç et, ülkemizde farklı şekillerde çok fazla şehirde pişirilen bir yemektir. Tadına bakanların unutamadığı lezzetlerden biri olan güveç yemeğinin en güzelinin kuzu kaburgayla yapıldığı söylenir. İşte sizin için lezzetli bir Güveç tarifi: Etli Güveç nasıl yapılır? İşte yapımı

Güveç tarifi: Etli Güveç nasıl yapılır? İşte yapımı

Güveç Türk yemek kültürünün en güzel örneklerinden birisidir. Hele ki kuzu etiyle yapılırsa daha bir başka olur. Kuzu kaburga ile yapılan güveci sizlerle paylaşalım istedik

Güveç Tarifi Malzemeleri:

  • 1 kg kuzu kaburga
  • 2 soğan
  • 2 patates
  • 2 adet patlıcan
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 adet domates
  • 5 diş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 defneyaprağı
  • 1 tatlı kaşığı tane karabiber
  • Tuz ve su

Güveç Tarifi Hazırlanışı:

Kuzu kaburgaları büyük bir güveç kabı içerisinde kavrulmaya alınır.

Suyunu çekene kadar beklenir ve soğan, sarımsak doğranıp konur ve karıştırılır.

Sonra tüm malzemeler ilave edilerek biraz daha kavrulur.

En son defneyaprağı, karabiber ve tereyağı konarak üzerine sıcak su ilave edilir ve pişmeye bırakılır.

Sonra üzerine alüminyum kaplayarak 180 derece fırında 1,5 saat pişirilir.

Afiyet olsun!

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