        Haberler Bilgi Yaşam Güveçte Et Sote Tarifi: Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Güveçte Et Sote Tarifi: Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Geleneksel mutfağın en sevilen ana yemeklerinden biri olan et sote, güveçte piştiğinde bambaşka bir lezzet kazanır. Güveçte et sote tarifi, etin suyunu kaybetmeden yumuşak kalmasını isteyenlerin favorileri arasında yer alır. Özellikle mantarla zenginleştirilen mantarlı et sote tarifi, sofralara doyurucu ve aromatik bir tat katar. Et sote nasıl yapılır sorusu kadar, hangi pişirme yönteminin tercih edilmesi gerektiği de önem taşır. Güveç kullanımı, et sote yapımı sırasında lezzetin katman katman ortaya çıkmasını sağlar. İşte, evde pratik ama etkileyici bir ana yemek hazırlamak isteyenler için malzemeler ve püf noktalar…

        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:42
        Güveçte Et Sote Tarifi
        Türk mutfağında et sote, hem günlük sofralarda hem de misafir menülerinde sıkça tercih edilir. Ancak klasik tencerede pişen tariflerin ötesine geçmek isteyenler için güveçte et sote tarifi, lezzeti bir üst noktaya taşır. Toprak güvecin ısıyı yavaş ve dengeli şekilde yayması, etin lif lif ayrılan bir doku kazanmasına yardımcı olur. Mantarlı et sote tarifi ise etin yoğun tadını mantarın doğal aromasıyla dengeler. Et sote yapılışı sırasında kullanılan sebzeler, yemeğin besin değerini de artırır. Et sote nasıl yapılır sorusuna verilecek yanıt, kullanılan etin kalitesinden pişirme süresine kadar birçok detayı kapsar.

        ET SOTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Et sote tarifi için dana kuşbaşı ya da dana kontrfile tercih edilebilir. Güveçte pişirilecek tariflerde etin çok küçük doğranmaması önerilir. Mantar olarak kültür mantarı ya da kestane mantarı kullanılabilir. Soğan, sarımsak, yeşil biber ve domates, et sotenin temel sebzeleri arasında yer alır. Zeytinyağı veya tereyağı lezzeti belirleyen yağ seçenekleridir. Tuz, karabiber ve kekik gibi baharatlar etin tadını ön plana çıkarır. Bir miktar sıcak su veya et suyu, güveçte et sote tarifi için yeterli olur.

        GÜVEÇTE MANTARLI ET SOTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

        • 600 gram dana kuşbaşı et
        • 250 gram mantar (kültür ya da kestane mantarı)
        • 2 adet orta boy kuru soğan
        • 3 diş sarımsak
        • 2 adet yeşil biber
        • 1 adet kırmızı kapya biber
        • 2 adet orta boy domates
        • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kekik
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 çay bardağı sıcak su veya et suyu

        GÜVEÇTE ET SOTE TARİFİ NASIL HAZIRLANIR?

        Güveçte et sote tarifi hazırlanırken ilk adım, etin yüksek ateşte kısa süreli mühürlenmesidir. Bu işlem etin suyunu içinde tutmasına yardımcı olur. Ardından doğranmış soğan ve sarımsak eklenir, etle birlikte kısa süre kavrulur. Biberler ve mantarlar ilave edilir. Mantarlı et sote tarifi için mantarların suyunu salıp çekmesi beklenir. Kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesler eklendikten sonra baharatlar ilave edilir. Güveç kapağı kapatılır ve yemek, kısık ateşte yavaş yavaş pişer. Bu aşamada karıştırma işlemi minimumda tutulur.

        MANTARLI ET SOTE TARİFİNDE PÜF NOKTALAR

        Mantarlı et sote tarifi hazırlanırken mantarların yıkanmadan, nemli bir bezle temizlenmesi önerilir. Bu yöntem, mantarın fazla su salmasını engeller. Et sote yapımı sırasında tuzun erken eklenmesi, etin sertleşmesine neden olabilir. Tuz, pişmenin son aşamasında eklenirse daha iyi sonuç alınır. Güveç kullanımı sayesinde et, kendi buharında piştiği için ekstra su eklemeye gerek kalmaz. Ancak yemeğin çok kuru kalmaması için kontrollü şekilde sıcak su eklenebilir.

        ET SOTE NASIL YAPILIR VE HANGİ ET TERCİH EDİLMELİ?

        Et sote nasıl yapılır sorusunun en önemli yanıtı, doğru et seçimidir. Dana kuşbaşı, güveçte et sote tarifi için en uygun seçeneklerden biridir. Yağ oranı dengeli olan etler, pişirme sırasında daha lezzetli olur. Etin sinirlerinden arındırılması, et sote yapılışı sırasında ağızda hoş bir doku sağlar. Ayrıca etin oda sıcaklığına yakın olması, pişirme esnasında daha iyi sonuç verir.

        ET SOTE YAPIMI SONRASI SERVİS ÖNERİLERİ

        Güveçte et sote yapımı tamamlandıktan sonra yemeğin birkaç dakika dinlenmesi önerilir. Bu süre, lezzetin oturmasına katkı sağlar. Et sote, pilav veya bulgur pilavı ile servis edilebilir. Yanında sevris edilecek olan mevsim salatası ya da yoğurt, yemeği dengeler. Güveçte sunum, yemeğin görsel etkisini de artırır ve sofrada iştah açıcı bir atmosfer oluşturur.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
