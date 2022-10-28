Sokak ortasında dudak dudağa! 0:00 / 0:00

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Pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay esmer bir kadınla Beyoğlu Asmalımescit'te eğlenmişti. 12 yıldır Başak Kıraç ile evli olan ünlü oyuncu, ihaneti sonrasında eşinden tek celsede boşanmıştı.

Güven Kıraç, önceki akşam sevgilisiyle yine Beyoğlu'nda görüntülendi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; sokak ortasında dans eden ikili zaman zaman romantik da anlar yaşadı. Kıraç’ın sık sık sevgilisine öpücükler kondurdu.